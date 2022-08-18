Восстановление стелы-панно «Радость труда» в Тольятти стартует в сентябре 2022 года

Обновить панно и прилегающую площадку планируется в течение года / Фото: Николай Ренц

Восстановлением стелы-панно «Радость труда» в Автограде займется Центр мозаики Тольяттинского государственного университета. Специалисты планируют выйти на площадку уже в сентябре 2022 года. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Николай Ренц.

— «Радость труда» — уникальный памятник советской эпохи, который представляет особую художественную ценность. Я не сомневаюсь, что сотрудники ТГУ выполнят работы хорошо, профессионально и качественно. Со временем стела станет одной из самых знаковых достопримечательностей города, — отметил мэр.

По словам Николая Ренца, в порядок приведут не только мозаичное панно, но и пространство вокруг него. Для этого власти совместно со специалистами Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ уже разрабатывают концепцию благоустройства. Средства предусмотрят в городском бюджете.

Планируется, что стела «Радость труда» предстанет перед тольяттинцами в обновленном виде к середине сентября 2023 года. Мэр выразил надежду, что жители Автограда будут бережно относится к этой территории и не будут промышлять вандализмом.