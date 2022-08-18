В Самаре в августе 2022 года стартовал ремонт улицы Алма-Атинской

В настоящий момент рабочие снимают старое дорожное покрытие. Фото: администрация Самары

В середине августа 2022 года в областной столице начались дорожные работы на улице Алма-Атинской. Ремонтом охвачен участок от улицы Стара-Загора до Московского шоссе. Информацию сообщили в городской администрации.

В настоящий момент подрядчик снимает старое дорожное покрытие. В ночь на 18 августа рабочие отфрезеровали более 7 тысяч квадратных метров полотна. Полностью завершить данный этап планируют за две ночные смены, после чего участок отремонтируют «большими картами».

Помимо ремонта, Алма-Атинскую обеспечили дождевыми канализациями – они уже обустроены.

– Ливневой коллектор устроен на участке от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса. В данный момент подрядчик приступил к благоустройству, а после начнется укладка смеси, – рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.

Отметим, что изначально ремонт Алма-Атинской был запланирован на следующий год. Однако сроки перенесли из-за обращения жителей – они неоднократно жаловались на состояние дороги. На следующий год работы будут продолжены. Ремонтом охватят оставшийся участок до улицы Металлургов.