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Общество18 августа 2022 14:30

«Тольяттикаучук» празднует 40 лет со дня выпуска первого брикета бутилкаучука

Производство этой продукции стартовало 18 августа 1982 года
Илона МАЙСКАЯ
Тольяттинская продукция является государственным образцом качества для отечественной каучуковой отрасли

Тольяттинская продукция является государственным образцом качества для отечественной каучуковой отрасли

«Тольяттикаучук» (входит в Группу «Татнефть») отмечает важное событие. 40 лет назад — 18 августа 1982 года — предприятие впервые выпустило бутилкаучук. Сейчас этот продукт является государственным образцом качества для отечественной каучуковой отрасли, шинных и резинотехнических компаний.

В день юбилея предприятие провело торжественные мероприятия. Генеральный директор «Тольяттикаучука» Юрий Морозов выразил благодарность ветеранам, которые создали производство и теперь готовы всегда помочь советом.

— Мы продолжаем начатое дело, развиваемся и совершенствуем технологию. Мы реализуем инвестпроекты, которые направлены на реконструкцию производства, увеличение проектной мощности, повышение надежности работы оборудования и снижение воздействия на окружающую среду, — отметил Юрий Морозов.

За 2021 год предприятие выработало более 68 тысяч тонн синтетического бутилкаучука. Это рекордные цифры. За все 40 лет — 1 535 523 тонны. Сейчас на производстве заняты 105 человек. Отметим, на основе тольяттинской технологии (получение бутилкаучука методом растворной полимеризации, что является наиболее экологичным) было создано аналогичное производство в Индии.