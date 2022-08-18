«Тольяттикаучук» празднует 40 лет со дня выпуска первого брикета бутилкаучука

Тольяттинская продукция является государственным образцом качества для отечественной каучуковой отрасли

«Тольяттикаучук» (входит в Группу «Татнефть») отмечает важное событие. 40 лет назад — 18 августа 1982 года — предприятие впервые выпустило бутилкаучук. Сейчас этот продукт является государственным образцом качества для отечественной каучуковой отрасли, шинных и резинотехнических компаний.

В день юбилея предприятие провело торжественные мероприятия. Генеральный директор «Тольяттикаучука» Юрий Морозов выразил благодарность ветеранам, которые создали производство и теперь готовы всегда помочь советом.

— Мы продолжаем начатое дело, развиваемся и совершенствуем технологию. Мы реализуем инвестпроекты, которые направлены на реконструкцию производства, увеличение проектной мощности, повышение надежности работы оборудования и снижение воздействия на окружающую среду, — отметил Юрий Морозов.

За 2021 год предприятие выработало более 68 тысяч тонн синтетического бутилкаучука. Это рекордные цифры. За все 40 лет — 1 535 523 тонны. Сейчас на производстве заняты 105 человек. Отметим, на основе тольяттинской технологии (получение бутилкаучука методом растворной полимеризации, что является наиболее экологичным) было создано аналогичное производство в Индии.