Пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном доме на ул. Самарской в Самаре

На месте происшествия работала "скорая" и спецслужбы Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Пожарные службы завершили борьбу с возгоранием, которое произошло 18 августа на улице Самарской, 235. Здесь вспыхнул деревянный двухэтажный дом – к счастью, не жилой.

Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. На месте происшествия работали 42 человека, было привлечено 11 единиц техники. Справиться с пожаром удалось ближе к вечеру.

– Пожар был локализован в 18:33. В 19:08 ликвидировано открытое горение, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

О пострадавших при пожаре не сообщается, официальная причина возгорания неизвестна. Однако местные жители боятся, что дом могли поджечь – например, в целях застройки участка.

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