Самарская область вошла в топ-10 регионов, снизивших долговую нагрузку

В общей сложности долговые обязательства Самарской области снизились на 3,7% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область планомерно идет к снижению государственного долга. В 2016 году его размер составлял 67,4 млрд. рублей, а сегодня сократился до 40,6 млрд. рублей. В общей сложности госдолг Самарской области снизился на 3,7%, что позволило губернии попасть в топ-10 регионов, снизивших уровень долговой нагрузки. Исследования проводились аналитиками РИА по итогам шести месяцев текущего года.

– За последние 5 лет объем государственного долга сократился на треть, более чем на 25 млрд рублей. В 2,5 раза сократилась доля бюджетных средств на обслуживание долговых обязательств. Это позволяет привлекать крупные инфраструктурные кредиты на развитие области из федерального бюджета. Благодаря личной работе Дмитрия Азарова за 5 лет федеральные поступления в областной бюджет увеличились в 3,3 раза, и в 2022 году составили более 70 миллиардов рублей, – отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Благодаря снижению долговой нагрузки инвестиционная привлекательность региона становится заметно выше. С 2018 года в экономику губернии было вложено более 1,27 трлн. рублей, запущено 80 крупных инвестиционных проектов. Из них 68 – в производственной сфере. Ежегодно создается порядка 10 тысяч рабочих мест.

– Важно то, что создаются условия для инвестиций. Инвесторы, которые работают в регионе, могут спокойно планировать свое развитие. А новые могут рассчитывать на то, что те условия, которые созданы сейчас, не будут ухудшены при любых обстоятельствах, - подчеркнул председатель Самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов.