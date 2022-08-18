В Самарской области активно развивается сеть индустриальных парков

На днях министр экономразвития региона Дмитрий Богданов посетил индустриальный парк «Преображенка». Фото: министерство экономического развития Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил индустриальный парк «Преображенка». В рамках рабочего визита он осмотрел площадки, пообщался с резидентами и представителями предприятий.

Промпарк сегодня состоит из двух очередей. В одной из них – «Преображенка-1» – находится производство медоборудования, которое открыл СамГМУ. Оно размещено на площади 2,7 тыс. квадратных метров.

– Здесь мы планируем производить медицинские тренажеры, расходные материалы для медицинских целей. Одно из устройств - вакуумный экстрактор, который применяется для родовспоможения. В России он не производится никем, а мы его планируем запустить уже в начале следующего года, – рассказал руководитель серийного производства Института инновационного развития СамГМУ Андрей Ильин.

В дальнейшем изделия будут поставляться в медучреждения страны и зарубежья.

Еще один важный объект, который в данный момент строится на территории «Преображенки» – дилерский центр сельскохозяйственной техники. Его планируется запустить в конце текущего года. А на базе «Преображенки-2» в скором времени появится крупный распределительный центр для компании Х5 Group. Объект возводит ООО «СТА-2000», его должны ввести в эксплуатацию в апреле 2023 года.

– Промпарки созданы для эффективного развития инвесторов. Мы им помогаем под ключ, сопровождаем их проекты на всем жизненном цикле: от этапа входа в регион до развития следующих площадок, следующих территорий при эффективной работе действующих проектов, – подчеркнул Дмитрий Богданов.

Министр экономического развития региона также отметил, что сегодня под управлением АО «ПромПарки» находится площадь в 650 гектаров: Преображенка, Преображенка-2, Чапаевск и Новосемейкино. В дальнейшем сеть государственных парков может быть расширена – под эти цели рассматривается еще ряд территорий на севере Самары.