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Общество18 августа 2022 17:44

В Самарской области работник дорожной компании полгода работал без зарплаты

Сотрудник не получал свои деньги с января по июль
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Руководители задолжали подчиненному около 150 тысяч рублей

Руководители задолжали подчиненному около 150 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинеле следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику. Он не получал заработанные деньги в течение полугода. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Разбирательства начались вокруг одной из организаций, которая занимается строительством дорог. По версии следствия, руководство компании не платило сотруднику зарплату с января по июль 2022 года. Общая сумма долга достигла порядка 150 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Расследование продолжается.