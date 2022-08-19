Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2022 4:11

Пенсионерка хотела заработать на бирже, но лишилась 2,5 миллионов рублей в Самарской области

В течение трех месяцев женщина переводила деньги мошеннику
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщина перечисляла на чужой счет свои сбережения в надежде удвоить накопления. Фото: Светлана Маковеева

Женщина перечисляла на чужой счет свои сбережения в надежде удвоить накопления. Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 65-летняя пенсионерка, хотевшая заработать на бирже, перевела мошеннику около 2,5 миллиона рублей.

— Предложение ей поступило на одном из сайтов в интернете от незнакомца, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Перед тем как получить прибыль, необходимо было сначала якобы вложить денежные средства. С июня по август пожилая женщина перечисляла на чужой счет свои сбережения в надежде удвоить накопления.

Когда жительница Тольятти поняла, что стала жертвой мошенника, обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется проверка.

Подобный случай недавно произошел и с пенсионеркой из Самары. Там женщина перевела мошеннику 280 тысяч рублей.