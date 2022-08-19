Вместо безопасного покрытия на детской площадке обнаружили бетонную плитку в Самарской области

В адрес главы Кинель-Черкасского района внесено представление. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тимашево Кинель-Черкасского района вместо ударопоглощающего покрытия на детской площадке использована бетонная плитка с острыми краями. Это обнаружила прокуратура Самарской области в ходе мониторинга социальных сетей 16 августа 2022 года.

— На улице Революционной в районе дома № 35 в качестве покрытия игровой площадки использовали тротуарную плитку, которая создает угрозу травмирования детей при падении, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Помимо этого, нарушены и другие нормативные требования. Так, на площадке не разместили информацию в виде таблички с правилами пользования и сведениями о возрастных группах, включая ограничения по росту и весу.

Не было и информации о номерах телефонов службы спасения, скорой помощи, а также эксплуатанта, к которому надо обратиться, если есть неисправность или поломка площадки. По итогам проверки в адрес главы Кинель-Черкасского района внесено представление. В настоящее время акт рассматривается.