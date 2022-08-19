Рейдовые мероприятия ГИБДД пройдут в Самарской области с 19 по 21 августа

Задействуют максимальное количество личного состава полицейских. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарском регионе с 19 по 21 августа пройдут рейдовые мероприятия ГИБДД, направленные на выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения.

— Особое внимание будет уделено автомобилистам, которые ездят за рулем в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За управление транспортом в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Если водитель отказывается от медицинского освидетельствования, его лишают водительского удостоверения и выписывают штраф.

В случае если нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от проверки на алкоголь, ему грозит уголовное наказание. А именно штраф 200-300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

В ходе предстоящих рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.