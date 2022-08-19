В Самаре школьники каждого третьего жителя все летние каникулы провели дома

Число самарцев, решивших отдохнуть со школьниками на Черном море, немного снизилось. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что дети-школьники каждого третьего самарца провели лето дома или в городе. Так ответило 32% людей.

— Дети 25% родителей жили на даче или в деревне 22% отдыхали на море, 11% поехали в оздоровительный лагерь, 10% путешествовали по России, — показали данные опроса SuperJob.

За границей побывали дети 6% опрошенных, столько же – в школьном лагере. Также 4% родителей рассказали о другом опыте: нахождение у родственников, в санатории, спортивном лагере и т. д.

По сравнению с прошлым годом дети стали чаще проводить каникулы в других российских городах, отдыхать в оздоровительных и школьных лагерях, реже – на зарубежных курортах. Число самарцев, решивших отдохнуть со школьниками на Черном море, немного снизилось.

Опрос был проведен 10-18 августа этого года. В нем приняли участие экономически активные горожане. У всех была возможность указать необходимое количество вариантов ответа.