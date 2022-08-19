Ветер разгонится до 18 м/с в Самарской области днем 19 августа 2022 года

Сильный ветер будет бушевать в регионе лишь местами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики предупреждают жителей Самарской области об ухудшении погоды. Днем в пятницу, 19 августа 2022 года, ожидается ветреная погода. Так что рядом с деревьями, ЛЭП и рекламными щитами лучше не ходить.

— Объявлен желтый уровень опасности. Днем 19 августа местами в Самарской области ожидается усиление восточного ветра. Его порывы будут достигать 15-18 м/с, — сообщили в Приволжском УГМС.

Жителей региона призывают быть осторожнее и внимательнее на улице. Стоит держаться подальше от непрочных конструкций — ветер может их повалить. Автомобилистам следует поставить машины в гараж или подальше от деревьев.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Самарской области будет не так жарко, как в предыдущие дни. Воздух прогреется до 26-28 градусов. Осадки не ожидаются. В субботу, 20 августа, ветер сменит свое направление и подует с северо-востока. Его скорость составит 6-11 м/с. Столбик термометра будет держаться в пределах 23-28 градусов.