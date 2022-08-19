Дом Маштакова, отреставрированный уже на 70 процентов, откроется к концу этого года в Самаре

В настоящее время появилась одна из двух шатровых башни. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна

Дом купца Маштакова в Самаре заработает уже к концу 2022 года, его готовность на данный момент составляет 70 процентов.

— На первом этаже разместится арт-купеческая чайная, где будут «завариваться» новые творческие идеи, а на втором – музей-галерея «Заварка», — рассказали в пресс-службе депутата Александра Хинштейна.

В настоящее время появилась одна из двух шатровых башни, вторую планируют установить в ближайшие выходные. Ведутся строительные работы кровли, фасадов, резных элементов декора. Полностью восстановлены печи XIX века, отреставрированы оконные наличники, их установят через месяц.

На данном этапе начинают монтировать обсадные колоды на двери. Новые наружные и внутренние двери, сделанные все по одному образцу, придут к первому сентября. Рабочие занимаются кондиционированием, электроснабжением, вентиляцией, видеонаблюдением, системой охраны и пожарной сигнализаций.

Проект, предложенный самарским архитектором Дмитрием Храмовым, выполнен в концепции эклектики элементов старины с современными решениями. Дом купца Маштакова начали реставрировать в начале 2021 года.