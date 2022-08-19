Следы неуловимого медведя нашли еще в одном селе Самарской области

Мохнатый хищник продолжает путешествовать по Сызранскому району Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области продолжаются поиски бурого медведя. Впервые хищника увидели в селе Заборовка Сызранского района 13 августа 2022 года. Он перетоптал там огороды, кое-где сломал забор, поел яблок и ушел в лес. Теперь стало известно, что косолапый успел побывать еще и в селе Жемковка.

— В Сызранском районе установлен факт нахождения медведя. Он был замечен в селах Жемковка и Заборовка. Просьба проявить бдительность и в случае обнаружения животного сообщить в администрацию сельского поселения Старая Рачейка или ведущему специалисту департамента охоты и рыболовства Мартынову В.В. по телефону 8 937-798-98-91, — говорится в объявлении, которое разместили в селах Сызранского района.

В среду, 17 августа 2022 года, начальник западного отдела департамента Олег Иванов провел выездное совещание в районе. По данным ведомства, на одном из частных подворьев были замечены следы жизнедеятельности медведя. Главам сел Балашейка, Старая Рачейка, Жемковка и Заборовка поручили проводить с жителями разъяснительные беседы — объяснить правила поведения в случае встречи с бурым медведем.

Напомним, ранее «КП-Самара» писала, откуда мохнатый хищник мог взяться в нашем регионе, а также что делать и как себя вести при встрече с ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сломал забор, наелся яблок и ушел: в Самарской области ищут напугавшего сельчан медведя

Стали известны новые подробности про забредшего в село медведя в Самарской области (подробности)

«Он явно не лесной»: в администрации Заборовки рассказали о нашкодившем в огородах сельчан медведе

Сельские власти рассказали, почему не считают нашкодившего в селе Заборовка медведя лесным жителем (подробности)

«Медведь боится человека гораздо больше»: эколог рассказал о диких животных в городе, странных птицах над ним и мелеющих реках

Самарский эколог рассказал о возможности новых встреч с медведями и обмелении рек (подробности)