В Самарской области велосипед украли из подъезда дома и сдали в ломбард

Похитителем оказался ранее судимый 40-летний сосед женщины. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани в мае этого года из подъезда дома по улице Нахимова велосипед украли и сдали в ломбард. Сумма причиненного ущерба составила 13 000 рублей.

— На лестничной площадке велосипед был оставлен непристёгнутым запирающим устройством, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские провели поквартирный обход, проверили возможные места сбыта и нашли, в каком из ломбардов города была пропажа. Велосипед уже успели перепродать. Похитителем оказался ранее судимый 40-летний местный житель, сосед женщины.

Мужчину задержали по месту жительства. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Житель Сызрани во всем признался и рассказал, что в тот же день полученные от продажи велосипеда 6000 рублей потратил на собственные нужды и алкоголь.