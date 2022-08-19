Каждую первую и третью пятницу месяца концерт проходит у памятника Александрийским гусарам. Фото: Ксения Тимофеева Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 19 и 26 августа, у Дома офицеров Самарского гарнизона пройдут завершающие концерты «Летних вечеров духовой музыки».

— Ежегодный летний сезон военной духовой музыки, который был объявлен открытым в начале июня, близится к завершению, — рассказали в пресс-службе губернатора региона.

Каждую первую и третью пятницу месяца на протяжении всего лета с 18 до 19 часов у памятника Александрийским гусарам играют военные оркестры. Проект «Летние вечера духовой музыки» реализуется Домом офицеров Самарского гарнизона и союзом «Бессмертные Гусары».

В ближайшую пятницу, 19 августа, всех желающих ожидает очередной концерт, на котором вновь прозвучат шедевры отечественной и зарубежной духовой музыки. Он пройдет с 18 до 19 часов на площадка перед Домом офицеров Самарского гарнизона у памятника Александрийским гусарам.

26 августа 2022 года состоится завершающий концерт в рамках этого сезона. Для зрителей выступит военный оркестр 15-ой гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижёра гвардии майора Вячеслава Ворушилова.