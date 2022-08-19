Более 800 площадок подготовили в Самарской области для проведения «Диктанта Победы-2022»

Активисты оценили готовность площадок в ПГУТИ, СФЭК и в кадетской школе № 95

В Самарской области «Диктант Победы-2022» пройдет на более чем 800 площадках. До его проведения осталось около двух недель. Сейчас «Волонтеры Победы» и активисты партпроекта «Историческая память» проверяют готовность локаций.

Площадками проведения «Диктанта Победы» станут музеи, школы, библиотеки, местные отделения «Единой России», вузы, колледжи, а также промышленные предприятия, территории МЧС и Росгвардии. На днях активисты оценили готовность ПГУТИ, Самарского финансово-экономического колледжа и кадетский школы № 95. В последнем учебном заведении 3 сентября 2022 года откроют памятную доску в честь старшего лейтенанта Алексея Блинкова, который героически погиб в ходе спецоперации на Донбассе.

— Соединить два таких патриотических события — это очень интересная инициатива. Такой подход поможет повысить интерес у молодежи к событиям нашего времени и прошлых лет. У школьников появится стимул открыть книги и разобраться в подлинной истории, — отметил региональный координатор партпроекта «Единой России» Сергей Рязанов.

Напомним, «Диктант Победы» пройдет 3 сентября 2022 года — в день завершения Второй мировой войны. Участникам, стать которыми можно после регистрации на сайте диктантпобеды.рф, предстоит ответить на 25 вопросов. Помогать на площадках акции будут «Волонтеры Победы», в том числе добровольцы серебряного возраста.