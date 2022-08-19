Женщина сбила девятилетнюю девочку на самокате в Самаре 18 августа

Девочка ехала по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 18 августа, в 15:50 в Железнодорожном районе Самары 48-летняя женщина, находящаяся за рулем автомобиля Lada Kalina сбила девятилетнюю девочку на самокате.

— Автомобилистка ехала по улице Урицкого со стороны Спортивной в направлении Красноармейской, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напротив пятого дома женщина завершала проезд регулируемого перекрестка, а девочка ехала по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Во время движения автомобиль наехал на ребенка. Девочку доставили в медицинское учреждение, где назначили амбулаторное лечение.

Всего 18 августа произошло три ДТП с пострадавшими. Полицейские выявили 851 нарушение правил дорожного движения.