Пожар уничтожил двухэтажный многоквартирный дом в Самарской области 19 августа 2022 года

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем / Фото: прокуратура Самарской области

Ранним утром в пятницу, 19 августа 2022 года, в Похвистневском районе произошло ЧП. Около 4 часов на улице Первомайской, 71 в селе Первомайск загорелся двухэтажный многоквартирный дом.

— Десять человек, в том числе двое детей, которые проживают в восьми квартирах, были своевременно эвакуированы. Их разместили у родственников и в местном ДК, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

На борьбу с огнем у пожарных ушло около двух часов. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал, помощь медиков никому не понадобилась. Что касается дома, то пламя почти полностью уничтожило его. Предварительная версия ЧП — неосторожное обращение с огнем.

По факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет решен вопрос о привлечении виновных к ответственности. Похвистневская межрайонная прокуратура проконтролирует оказание помощи погорельцам. В частности, это назначение выплат, восстановление утраченных документов, временное размещение и другие меры соцподдержки.

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