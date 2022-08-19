Чрезвычайная пожарная опасность лесов сохраняется в Самарской области с 20 по 26 августа

В условиях особого противопожарного режима важно соблюдать меры пожарной безопасности. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 20 по 26 августа 2022 года в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности, сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс.

— В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров, — сообщили в МЧС России по Самарской области.

Одними из самых распространенных причин возгораний становятся человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности. В условиях особого противопожарного режима важно соблюдать меры пожарной безопасности.

Жителям региона запрещается посещать леса, разводить костер, поджигать сухую траву, бросать непотушенные спички или сигареты, запускать петарды, жечь бенгальские огни в лесах. Не стоит также заезжать на автомобилях и мотоциклах в лес, потому что искры из глушителя могут вызвать пожар.

При обнаружении пожара следует сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».