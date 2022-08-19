Лжегадалка получила от доверчивой девушки около полумиллиона рублей в Самарской области

В один из дней лжегадалка попросила прислать все золотые украшения, чтобы почистить от сглаза. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Лжегадалка из Чапаевска завладела денежными средствами и золотыми украшениями жительницы Калининграда. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

— 25-летняя мошенница в начале марта этого года в социальной сети предложила услуги гадания 29-летней девушке, девушки списывались и созванивались по видеосвязи, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Гадалка» убедила девушку, что на нее и ее близких наложена порча и она может ее снять. Жительница Калининграда перевела на ее банковскую карту денежные средства на «очищающие обряды». На протяжении месяца мошенница под разными предлогами выманивала у нее оплату за магические ритуалы и покупку атрибутов для них.

В один из дней лжегадалка попросила прислать все золотые украшения, чтобы почистить от сглаза. После того, как почищенное золото девушке обратно не вернулись, она обратилась в полицию. Сумма похищенных денежных средств составила более 260 тысяч рублей, а ювелирных – 235 тысяч рублей.

25-летняя жительница Чапаевска не судима, нигде не работает и имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей. Она признала свою вину, часть золотых изделий успела перепродать на рынке Самары, другую часть полицейские вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Женщина может попасть в колонию на шесть лет.