МегаФон увеличил скорость интернета в городахСамарской области

Свыше двух миллионов жителей Самарской области могут оценить более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет.

Чтобы увеличить емкость сети, повысить качество соединения и ускорить передачу данных в смартфонах абонентов, оператор запустил базовые станции в местах с высокой концентрацией офисных зданий, рядом с производственными площадками и на городских территориях с новыми жилыми комплексами. Дополнительно инженеры МегаФона модернизировали оборудование в районах с плотной жилой застройкой.

«Осенью мы традиционно фиксируем так называемую “обратную миграцию” наших абонентов из дачных массивов и сельских населенных пунктов в городские квартиры и деловые центры.Чтобы в сезон повышенной нагрузки обеспечить стабильный сигнал внутри зданий,наши инженеры усилили покрытие 4G-сети с помощью добавления 1800-го диапазона в LTE. Такая частота отличается значительной площадью покрытия и хорошим проникновением в помещения», — отмечает директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

Для увеличения пропускной способности работающих телеком-объектов, оператор на более чем 200 базовых станциях расширил полосы частот в 4G. Таким образом, даже в часы пик в местах массового пребывания людей, абоненты не будут испытывать сложностей с загрузкой тяжелого контента. А гарантировать высокую скорость мобильного интернета и емкость сети может дополнительный диапазон LTE2600.

МегаФон запустил и провел модернизацию оборудования в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном, Жигулевске, Похвистнево, Чапаевске и Кинеле.

В столице области специалисты оператора провели работы в Промышленном, Ленинском, Советском, Железнодорожном, Красноглинском, Октябрьском районах. В Тольятти в зону улучшений попали Автозаводской и Центральный районы.