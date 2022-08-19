Экс-супруг разбил окно квартиры молотком и украл синтезатор бывшей жены в Самаре

Мужчина на два года отправится в колонию. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на бульваре им. Ивана Финютина мужчина разбил окно квартиры 30-летней бывшей жены и украл синтезатор. Сумма причиненного ущерба составила 8 500 рублей.

— В один из вечеров мужчина выпивал, решил зайти в гости к экс-супруге, однако дверь никто не открыл, и он попросил у соседа молоток, сказав, что входная дверь захлопнулась, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее судимый 33-летний житель Самарской области вынес музыкальный инструмент в покрывале через окно и сдал в ломбард, где получил за него три тысячи рублей. Деньги мужчина потратил на свои нужны, а синтезатор успели перепродать.

В квартире, расположенной на первом этаже, временно никто не проживал, но девушка периодически проверяла её. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд велел ему выплатить 8 500 рублей в счет возмещения ущерба.