Появилась полная программа «ВолгаФеста» в Самаре 23-28 августа 2022 года

Фестиваль набережных растянется на шесть дней / Фото: vk.com/volgafest_com

Опубликована полная программа «ВолгаФеста-2022» в Самаре, организатором которого выступает региональное правительство. О всех событиях, которые запланированы с 23 по 28 августа, можно узнать на сайте volgafest.com.

В этом году тема мероприятия — «Детство». Местом проведения фестиваля станет первая очередь набережной Волги. Площадку уже огородили. Сейчас там идет монтаж фестивального городка, у которого будет собственная инфраструктура и амфитеатр.

Каждый день «ВолгаФеста» организаторы поделили на три времени/настроения. С 12:00 до 16:00 — время созерцания, когда гости могут просто гулять по пляжу и любоваться новыми арт-объектами. С 16:00 до 19:00 — время соучастия, когда можно будет попробовать себя художником, изобретателем или археологом. С 19:00 до 23:00 — время впечатления, когда пляж будет превращаться в сцену для спектаклей, перформансов и выступлений музыкантов.

На фестивале будет ежедневно работать «Дом Устинова», где гости смогут не только послушать музыку, но и сами поиграть на инструментах. Кроме того, самарцев ждет выступления коллективов Free Flow Flava, «Свидание», «Парнишка», «Тима ищет Свет», «Дочь» и др.

Также среди интересного: скульптуры великана Алангасара и зверей-странников, лабиринт, жилище древнего волжанина. Гвоздь программы — раскопки скелета древнего волжского ящера — Волгозавра.