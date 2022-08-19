Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям в День Государственного флага РФ

Жители и гости региона увидят подсветку Самарской телебашни. Фото: правительство Самарской области

С 19 по 22 августа в Самарской области пройдут всероссийские мероприятия, посвященные Дню флага Российской Федерации, под лозунгами «Zа Россию!» и «Бело-сине-красные сердца».

— Жители и гости региона смогут присоединиться к таким мероприятиям, как Гигантский флаг России, марафонский забег, автопробег «Zа Флаг!», — рассказали в правительстве Самарской области.

В регионе запланированы концертные программы, тематические викторины, просветительские лектории. Самарцы смогут стать участниками всероссийских акций: украсить окна квартир и домов флагами России, выйти на улицу в одежде одного из цветов триколора, цветными мелками нарисовать символ нашего государства. Дети, творческие объединения и мастера создадут поделки в традиционных цветах триколора и примут участие в интернет-флешмобах.

В Самаре 21 августа с 8 утра на Волжском проспекте в районе бассейна ЦСКА стартует легкоатлетический марафон. В забеге запланировано участие около 3 500 человек из городов России и стран ближнего зарубежья. В этом году юбилейный 5-й Самарский легкоатлетический марафон посвящен Дню Государственного флага РФ.

В Красноярском районе Самарской области, на въезде в Самару, 22 августа с 14.00 до 17.00 пройдет молодежная патриотическая акция «Цвета России». Будет создан арт-объект, состоящий из флага России размером 63х35 метров, символов «Z» и «V», фразы из Государственного гимна Российской Федерации «Россия – священная наша держава». Арт-объект станет символом поддержки жителями Самарской области участников спецоперации на Украине.

Также в поддержку пройдет автопробег «Zа Флаг!». Автоколонна, украшенная Государственными флагами России, начнет движение от ТЦ «Русь» по Московскому шоссе по направлению к выезду из города по трассе М5 «Урал». С 17.00 до 19.00 часов состоится акция «Zа Россию!»: волонтеры раздадут жителям региона ленты триколор.

В конце праздничных мероприятий жители и гости региона увидят подсветку Самарской телебашни, которая в День флага России продемонстрирует настоящий «Свет России».