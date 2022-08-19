«Моторы ада» будут реветь под Самарой 19-21 августа 2022 года

В программе мероприятия - спортивные заезды джиперов-профессионалов / Фото: vk.com/motoriada2022

Жителей Самарской области в эти выходные ждет яркое и необычное событие. С 19 по 21 августа 2022 года в регионе пройдет авто/мото/джип/рок фестиваль «Моторы ада». Местом его проведения станет аэродром «Толкай» в селе Кинель-Черкассы.

Гостей мероприятия ждут выставка автоэкзотики, различные фотозоны, вечернее фаэр-шоу, спортивные заезды джиперов-профессионалов, концерт живой музыки 24 hours-non-stop, синхронный джип-спринт, автородео, конкурсы. Также там оборудуют детскую площадку, фудкорт и ночной охраняемый кемпинг.

Фестиваль ревущих моторов начнет свою работу в пятницу, 19 августа, в 20:00, а завершит — в воскресенье, 21 августа, в 18:00. Вход свободный. Однако посетителей в неадекватном состоянии или в сильном алкогольном опьянении на площадку не пустят.

Подробнее узнать о программе фестиваля можно здесь.