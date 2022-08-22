СамГЭС протестировал новую сеть приема и передачи показаний интеллектуальных электросчетчиков

Новая система, которую СамГЭС внедрил в июле 2022 года, отработала успешно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках исполнения федерального законодательства, предписывающего внедрение «умных счетчиков», АО «Самарагорэнергосбыт» реализовало в июле 2022 г. пилотный проект по созданию и тестированию интеллектуальной системы учета (ИСУ) с применением технологии беспроводной передачи данных LoRaWAN.

Помимо установки интеллектуальных приборов учета в 16 домах в районе ул. Г. Димитрова и Московского шоссе, энергокомпанией были смонтированы 5 крышных устройств для беспроводной передачи данных от потребителей энергии в адрес «СамГЭС». Новая система отработала успешно и уже дала возможность выставить потребителям упомянутых 16 домов счета за фактически потребленную ими электрическую энергию.

Технология передачи данных LoRaWAN используется в настоящее время примерно в 70 субъектах РФ и широко распространена при построении систем учета в сфере ЖКХ. Применяемые для этих целей устройства передачи данных созданы российскими производителями, полностью соответствуют требованиям Санитарных правил РФ и не создают помех для работы иного электрооборудования.

По предварительным расчетам, для создания системы беспроводной передачи данных, охватывающей все интеллектуальные счетчики потребителей СамГЭС, понадобится установка около 500 устройств при том, что в Самаре насчитывается около 8800 многоквартирных домов.

На протяжении 6 лет СамГЭС бесплатно для потребителей установил в многоквартирных домах Самары уже более 30 тысяч приборов автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). «Умные счетчики» снимают с потребителей необходимость ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии, передавая эти данные в автоматическом режиме.