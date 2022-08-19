Акция по обмену ненужными вещами «Зеленая суббота» пройдет в Самаре 20 августа

Акция по обмену вещами организовывается в Самаре уже в пятый раз. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 20 августа, в Самаре пройдет ежемесячная акция по обмену ненужными вещами в хорошем состоянии «Зеленая суббота».

— Участники смогут обменяться канцтоварами, школьной и спортивной формой, обувью, учебниками, — сообщили в администрации Самары.

Организаторы акции советуют жителям региона заранее подготовить список всего необходимого и провести ревизию собственных вещей. «Зеленая суббота» пройдет с 11 до 14 часов по адресу: ул. Партизанская, д. 17б, «ЭкоПункт».

В этот раз акция по обмену вещами организовывается в Самаре уже в пятый раз. До этого люди обменивались электронной техникой, мебелью, посудой, предметами интерьера, играми. В следующем месяце запланирован обмен товаров и аксессуаров для животных, в октябре – предметами для хобби и творчества, в ноябре – лыжами, сноубордами, коньками, в декабре – елочными игрушками.