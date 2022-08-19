Дмитрий Азаров поручил ускорить завершение реставрации «Дома с атлантами» в Самаре

Обновление памятника архитектуры выполнено на 60%

В Самаре ускорят завершение реставрации усадьбы Шихобалова на улице Венцека, которая среди жителей более известна как «Дом с атлантами». Такое поручение в ходе выездного совещания дал губернатор Дмитрий Азаров.

Особняк был построен в 1905 году. С того момента реставрацию здания ни разу не проводили. В конце прошлого века его передали Самарскому областному художественному музею. Восстановление памятника архитектуры началось в 2012 году, однако работы до сих пор не завершены. Сейчас готовность объекта составляет 60%: выполнены монтаж кровли и инженерных систем, реставрация фасада и интерьеров в большинстве помещений.

Губернатор проверил ход реставрации усадьбы Шихобалова

По словам главы Минкульта Самарской области Татьяны Мрдуляш, чтобы выполнить все работы, необходимо еще около 2,5 лет. Ускорить процесс можно, разделив его на два этапа. В дальнейшем в этом здании разместят филиал Художественного музея, а внутренний двор приспособят под проведение мастер-классов, выставок, лекториев и фестивалей.

Дмитрий Азаров поставил задачу завершить обновление «Дома с атлантами» как можно быстрее. Также он поручил администрации города рассмотреть возможность реставрации памятника, который расположен напротив усадьбы Шихобалова, — дома Неклютиной (ул. Венцека, 48).