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Общество19 августа 2022 10:29

Стали известны три улицы Самары с самыми некачественными дорогами

Рейтинг был составлен на основе жалоб горожан
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Стоит отметить, что часть участков уже привели в порядок. Фото: ЦУР Самарской области

Стоит отметить, что часть участков уже привели в порядок. Фото: ЦУР Самарской области

Региональный ЦУР назвал улицы Самары, которые чаще всего становятся предметом жалоб горожан. Жители областной столицы неоднократно сообщали в социальных сетях об их неудовлетворительном состоянии.

На первом месте оказалась улица Алма-Атинская. Самарцы обнаружили, что дорога здесь практически усыпана ямами, а асфальт находится в изношенном состоянии. Таких обращений поступило более 150. Второе место занял Южный мост вместе с лежащими поперек дороги рельсами.

– Решите проблему с Южным мостом. По нему просто невозможно ездить. Во время поездки по этим железкам создается ощущение, что едешь по бордюрам. Просто невыносимо, – отмечали самарцы.

Третье место досталось сразу нескольким улицам в Куйбышевском районе – Народная, Обувная и Белорусская.

Отметим, что терпеть неудобства жителям Самары осталось недолго. Так, улицы в Куйбышевском районе уже отремонтированы. На Алма-Атинской работы начались пару дней назад – они ведутся на участке от Московского шоссе до улицы Стара-Загора. На следующий год ремонтом охватят оставшийся участок до улицы Металлургов. А обновление Южного моста стартует этой осенью.