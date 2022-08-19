608 новых случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Самарской области

Нарастающим итогом региона стало 395 566 случаев. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на 19 августа за сутки подтвердили 608 новых случаев коронавирусной инфекции.

— За прошедшие сутки госпитализировали 63 пациента, провели 9450 лабораторных исследований, нарастающим итогом стало 395 566 случаев, — рассказали в администрации Самары.

263 новых случаев зафиксировано в Самаре, 155 в Тольятти, по 20 в Волжском районе и Сызрани, по 15 в Ставропольском районе и Кинеле, по 13 в Безенчукском и Кинельском районах, 12 в Кинель-Черкасском районе, 10 в Красноярском районе и Отрадном, 9 в Большечерниговском районе, 6 в Нефтегорском районе, по 5 в Большеглушицком, Сергиевском, Богатовском Борском районах.

Помимо этого, по 4 новых случая – в Кошкинском районе и Жигулевске, по 3 – в Похвистневском, Хворостянском, Челно-Вершинском районах и Похвистнево, 2 – в Красноармейском, 1 – в Клявлинском, Пестравском, Сызранском, Елховском районах и Чапаевске

510 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 98 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Двое человек скончались от коронавируса за сутки.