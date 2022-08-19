Самарскую область в первом полугодии 2022 года посетили около 1,2 млн туристов

Сегодня Самарская область входит в топ-10 самых популярных туристических направлений страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красоты и достопримечательности Самарской области продолжают активно притягивать туристов. Регион уверенно демонстрирует рост туристического потока – только в первом полугодии текущего года самарскую землю посетили порядка 1,2 млн туристов. Это на 128% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Сегодня Самарская область входит в топ-10 самых популярных туристических направлений страны. Чаще всего губернию посещают гости из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, а также Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

– У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма, – отметил Дмитрий Азаров.

Регион во главе с губернатором активно развивает туристическую инфраструктуру. Так, в рамках соглашения, подписанного Дмитрием Азаровым с Корпорацией «Туризм.РФ», изменения ждут «Самарскую Луку» и «Сокольи горы». Кроме того, на ПМЭФ-2022 Самарская и Ульяновская области, Республики Татарстан, Марий Эл и Чувашская Республика договорились о совместном участии в активизации пассажирских туристических перевозок по Волге. А благодаря соглашению с Русским географическим обществом на территории региона будет реализован ряд научно-исследовательских, экологических, социальных, образовательных, культурных и туристических проектов.