Житель ближнего зарубежья хотел разложить героин в 25 тайниках-закладках Самарской области

Молодой человек успел организовать только одну закладку. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Новокуйбышевске 29-летний житель ближнего зарубежья получил наказание в виде лишения свободы на 8,6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина хотел разложить героин в 25 тайниках-закладках.

— В марте этого года парень прибыл в Новокуйбышевск для распространения наркотического вещества массой 42,37 граммов, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек приобрел наркотики через интернет ради легкого заработка, находясь еще и далеко от места его временного проживания. Он успел организовать только одну закладку массой 1,62 грамма героина во дворе одного из домов города.

Полицейские изъяли все свертки с наркотическим веществом. На период предварительного расследования мужчина был заключен под стражу. В августе суд признал его виновным, приговор уже вступил в законную силу.