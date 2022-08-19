Победителем одной из программ стала Евгения Амосова. Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Региональное представительство Фонда содействия инновациям – технопарк «Жигулевская долина» сообщило итоги конкурса «Старт»: четыре инновационных проекта Самарской области получат 16 миллионов рублей на развитие.

— В технопарке проекты могут получить поддержку на всех этапах реализации. Региональные разработчики используют программы и конкурсы Фонда содействия инновациям. Для нас важно, чтобы инновационные идеи активно воплощались в жизнь и находили своего потребителя как внутри региона, так и за его пределами, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На конкурс «Старт-Искусственный интеллект-1» от Самарской области было подано 10 заявок. Победителем этой программы стала Евгения Амосова с командой из Самарского государственного медицинского университета. Их проект «Интеллектуальный сервис в диагностике и лечении социально значимых хронических инфекционных заболеваний легких» получит 4 миллиона рублей.

Три заявки от региона получат гранты на прохождение акселерации. Среди них: разработка программного обеспечения для сферы очистки сточных вод, разработка облачного сервиса для эпидемиологического контроля респираторных вирусных инфекций, а также проект разработки системы алгоритмов на базе нейронных сетей по выбору лучшего предложения из множества.

Также четыре заявки от нашего региона было подано на конкурс «Старт-1 Архипелаг 2022». Его победителями стали три проекта в области ИТ-технологий, а также в сфере автоматизации сельскохозяйственной техники. Все они также получат гранты размером 4 миллиона рублей.

Записаться на консультацию по вопросам подачи заявок на конкурсы Фонда можно по единому номеру: 8 (8482) 93-00-93.