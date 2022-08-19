Участник битвы на Курской дуге отпраздновал 100-летний юбилей в Самарской области

Михаил Васильев отпраздновал свой значимый юбилей 12 августа. Фото: Народный фронт Самарской области

12 августа 2022 года свой юбилей отметил житель Самарской области, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильев. Юбиляру исполнилось 100 лет. Со значимой датой самарца поздравили активисты Народного фронта Самарской области.

– Активисты приезжают к Михаилу Васильеву уже пять лет – помогают по быту, привозят продукты, общаются. За это время они узнали о ветеране много нового. Его мужество и отвага, а также героическое прошлое олицетворяют настоящего защитника Отечества, – рассказали в пресс-службе Народного фронта.

Судьба Михаила Васильева действительно заслуживает особого внимания. Он родился 12 августа 1922 года в Самаре, в годы Великой Отечественной войны был призван в ряды советской армии. Михаил Васильев окончил курсы механика по подготовке военных самолетов, после чего обслуживал легендарный штурмовик Ил-2.

Во время войны юбиляр принимал участие в битвах на Курской дуге, под Ленинградом, Кенигсберге, в Японии. Герой награжден множеством боевых наград – орденом Великой Отечественной войны, медалями за победу над Германией, «За отвагу» и «За боевые заслуги», юбилейной медалью Г.К. Жукова.

После войны Михаил Васильев принимал активное участие в восстановлении своей Родины – став лесником, он помогал восполнять природные ресурсы. Сам герой отмечает, что посаженным им соснам уже порядка 60 лет.

– Прошу вас, берегите нашу землю, ведь мы старались для вас, – обращается к землякам юбиляр.