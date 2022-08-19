Сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин» будут проходить в Самаре в выходные

В августе прошлого года открылась сельскохозяйственная ярмарка, работающая круглый год. Фото: администрация Самары

В Самаре организуются муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин», которые будут работать в выходные дни.

— Такие ярмарки будут располагаться сразу на нескольких адресах с августа по октябрь, — рассказали в администрации Самары.

На улице Мира, 6 ярмарка будет проводиться 27 и 28 августа, 24 и 25 сентября, 22 и 23 октября. На улице Победы, 115а (СК «Грация») – 3 и 4 сентября, 1, 2, 29 и 30 октября.

На улице Физкультурная, 101 жители смогут приобрести сельхозпродукцию – 17 и 18 сентября, 8 и 9 октября. На улице Садовая, в границах Красноармейской/Рабочей – 9, 10 и 11 сентября, 15 и 16 октября.

Напомним, помимо этого в августе прошлого года открылась сельскохозяйственная ярмарка, работающая круглый год, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Торговые ряды находятся в современных каркасно-тентовых конструкциях, которые создают комфортную температуру круглый год.