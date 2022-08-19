Прокуратура через суд добивается увольнения летавших в ОАЭ чиновников Самары

Исковые заявления были направлены в Ленинский районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинский районный суд поступило два иска от региональной прокуратуры, направленные главе Самары. Претензии к руководству города возникли из-за поездок самарских чиновников в Дубай. Надзорный орган заподозрил работников мэрии в несоблюдении порядка возмещения расходов.

Напомним, изначально в центре скандала оказался руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов. Сообщалось, что он был в рабочей командировке в ОАЭ. Вернувшись из нее, он якобы возместил из городской казны средства, превышающие 65 тысяч рублей, причем сделал это незаконно.

Аналогичные претензии возникли к главе дептранса Сергею Маркину. Предполагалось, что он необоснованно получил возмещение из бюджета за свои командировки на общую сумму 107,2 тыс. рублей. Прокуратура направила главе города представление, в котором требовала уволить чиновников в связи с утратой доверия. Однако требования выполнены не были.

Теперь надзорный орган пытается решить вопрос через суд. Прокуратура намерена оспорить бездействие органов местного самоуправления.