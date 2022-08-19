Три города Самарской области одержали победу во Всероссийском конкурсе благоустройства

Лучшими были признаны Октябрьск, Кинель и Новокуйбышевск. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 18 августа, в Тамбове состоялось награждение победителей шестого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В числе лучших оказались три города Самарской области – Кинель, Октябрьск и Новокуйбышевск. Все они получили гранты на реализацию своих проектов.

Кинель становится победителем уже в третий раз. На этот раз призовое место взял городской проект благоустройства территорий у железнодорожного моста «Север и юг. Привокзальные площади». Не отстанет от Кинеля и Октябрьск. Ранее на территории города состоялось обновление набережной и парка Поколений. Теперь работами будет охвачена пешеходная зона вдоль ул. 3-го Октября. Она не только преобразится, но и получит новое название – Александровская аллея. Третий победитель конкурса – Новокуйбышевск – реализует проект «Парк Дубки - источник энергии».

– Это уже шестой конкурс проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов, победу одержали 160 проектов. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 млн рублей, – отметил вице-премьер Правительства Марат Хуснуллин.

Самарские проекты неоднократно одерживали победу в конкурсе. В общей сложности призовые места получали 10 проектов. 8 из них уже воплотились в жизнь, еще 2 будут реализованы в этом году. Все работы находятся под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова.