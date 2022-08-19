Три самарских спортсмена завоевали медали на чемпионате и первенстве России по вейкборду

Ребята выиграли одну серебряную и две бронзовые медали / Фото: министерство спорта Самарской области

Самарские спортсмены отличились на XII Открытом чемпионате и России по кабельному вейкборду и вейкскейту, а также на Открытом первенстве страны по кабельному вейкборду. Соревнования прошли в Краснодарском крае. В них приняли участие 96 спортсменов из 18 регионов РФ.

— Представители Самарской области завоевали три медали: серебро и две бронзы. Копилку наград пополнили Майя Турутина, Владимир Балаев и Мария Кондукова, — сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Майя Турутина заняла второе место на первенстве России. Она стала одной из лучших в дисциплине «вейкборд» среди девушек до 14 лет. Владимир Балаев завоевал бронзовую медаль в дисциплине «вейкборд-фигуры». А Мария Кондукова выиграла бронзу в рамках чемпионата России. Она получила третье место в дисциплине «вейкборд».