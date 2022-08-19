Самарцы стали чаще путешествовать одним днем

Компания МТС с помощью Big Data проанализировала продолжительность поездок по России в первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года, а также трафик на сервисы для бронирования экскурсий и жилья в поездках. Жители Самарской области стали меньше путешествовать на дальние расстояния, но стали чаще выбираться в соседние области на один – два дня.

Однодневные поездки выбирали больше половины путешественников – 53%, еще 21% туристов предпочитали туры выходного дня. Одновременно данные МТС Банка показывают, что в июне - июле 2022 года на 24% выросли продажи билетов на электрички и на 9% — на пригородные и междугородние автобусы.

Также анализ Big Data показал, что туристы предпочитали самостоятельно бронировать экскурсии, выбирая их в интернете: на четверть вырос трафик на такие ресурсы, как Tripster, Youtravel, Sputnik8 и другие, тогда как трафик на сайты бронирования жилья в поездках увеличился всего на 10%.

Самыми популярными направлениями для однодневных поездок стали регионы Центрального Федерального округа, в среднем число «однодневных» туристов здесь выросло на 7%. В лидерах – Ивановская (+65%), Владимирская (+16%) и Ярославская (+16%) области. Также одним из самых востребованных направлений для однодневных поездок стала Смоленская область (+21%).

Для поездок «выходного дня» туристы стали чаще выбирать Калининградскую область и Алтайский край: количество туристов, приезжающих на 1 - 3 дня выросло на 5% в каждом из регионов.

В более продолжительные отпуска россияне едут в места более удаленные, часто связанные с известными природными достопримечательностями. Например, на 21% вырос туристический поток в Иркутскую область, куда приезжают посмотреть на Байкал, на 19% — в Приморский край, на 6% - на Алтай.