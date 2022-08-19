В Самарской области чиновника наказали за долгий ответ на обращение жителя

Первому замглавы Похвистнева выписали штраф в 5 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области прокуратура выявила нарушения в работе одного из чиновников. Вопросы у надзорного ведомства возникли к первому заместителю главы Похвистнева Евгению Пензину. Он слишком долго рассматривал обращение местного жителя.

— Проверка вскрыла грубые нарушения норм ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Установлено, что первый заместитель главы Похвистнева в течение длительного времени не сообщал местному жителю о результатах рассмотрения его обращения. Тот подал его еще в мае 2022 года, — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура потребовала от мэра города Сергея Попова устранить выявленные нарушения, а в отношении его зама возбудила административное дело по статье 5.59 КоАП РФ. Недавно мировой судья рассмотрел материалы и определил чиновнику наказание. Как пишет OBOZ.INFO, ему назначили штраф в 5 тысяч рублей.