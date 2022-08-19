В Самаре на форуме «Армия-2022» представили трофейное оружие Украинских националистов

Гости увидели самое разнообразное вооружение. Фото: пресс-служба ЦВО

В пятницу, 19 августа, в Самаре на военном аэродроме «Кряж» состоялось открытие военно-технического форума «Армия-2022». Участникам представили выставку образцов разнообразного вооружения. В их числе – трофейное оружие Украинских националистов. Информацию сообщили в пресс-службе ЦВО.

Представленное оружие в ходе спецоперации добыли военнослужащие Центрального военного округа. Гости увидели ПТРК «Джавелин» и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО (Швеция, Германия, США, Польша).

На выставке можно было посмотреть на военную форму Украинских националистических батальонов. Фото: пресс-служба ЦВО

В состав экспозиции также вошли военная форма, экипировка и атрибутика Украинских националистических батальонов. А выставочная зона позволяла участникам ознакомиться с историческими моментами.

Среди уникальной экспозиции - атрибутика. Фото: пресс-служба ЦВО

– Здесь разместились информационные стенды, рассказывающие историю возникновения Украинского национализма и борьбы с ним. Гости форума могли не только увидеть вблизи уникальные экспонаты, но и потрогать, и даже сделать памятные фотографии с ними, – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Отметим, что на форуме также работали выставки, на которых были представлены бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2 и ряд других интересных образцов.