Водитель «девятки» съехал с дороги и врезался в дерево в Самарской области

Авария произошла ночью в Сызранском районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло 19 августа на территории Самарской области. Водитель «девятки» улетел с дороги и въехал в препятствие. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 23:00 в Сызранском районе. 22-летний водитель «ВАЗ-21093», двигался по автодороге «Урал - Старая Рачейка – Смолькино». На 33 км он не справился с управлением и съехал в левый кювет, после чего врезался в дерево. В результате ДТП молодой человек был доставлен в больницу.

Отметим, что это не единственная авария, которая произошла в регионе за последние сутки. Днем 19 августа правоохранители работали на улице Гагарина в Самаре. Здесь легковушка отлетела в ограждение.