Самарцы не смогли обыграть воронежский клуб Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" не смогли победить воронежский "Факел" в матче 6 тура Чемпионата России 19 августа 2022 года. Результат игры Крылья Советов - Факел в 6 туре Чемпионата России не порадовал болельщиков. В первом тайме клубы вообще не смогли забить ни одного мяча. Счет открыли только на 61 минуте встречи. Максим Глушенков с подачи Александра Коваленко пробил в дальний угол - 1:0.

Трибуны ликовали, но недолго. Уже через три минуты Максим Максимов принял мяч головой после подачи углового и переправил его в ворота. Счет 1:1 в матче Крылья Советов - Факел 19 августа 2022 года сохранился до конца игры.

- «Факел» – это очень агрессивная команда. Они очень достойно играли с «Динамо», «Ахматом», «Краснодаром». Не нужно думать, что мы должны их легко обыгрывать, - отметил тренер команды Игорь Осинькин. Также он объяснил, что сыграть достаточно хорошо потмешали травмы игроков, так на поле не вышел Роман Ежов, команда потеряла в скорости.

Теперь самарцам предстоит сыграть в Грозном против "Ахмата". Матч состоится 27 августа в 21:00. Факел же в свою очередь встретится со "Спартаком".