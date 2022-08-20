«Не хватило рулетки, чтобы измерить»: около самарской школы обнаружили гигантскую яму на дороге

На Красных Коммунаров нашли гигантские ямы

В Самаре активисты ОНФ обнаружили гигантскую яму на дороге прямо на пешеходном переходе около школы по улице Красных Коммунаров. На место ОНФ выехали вместе с ГИБДД. Глубину и длину ямы измеряли рулеткой и уровнем - оказалось, что аварийной опасный участок составляет более 20 метров дорожного полотна, не хватило даже рулетки, чтобы его измерить. Ямы располагаются одна за другой, и одна из них - огромная и глубокая - прямо на пешеходном переходе, мешает и пешеходам, и водителям.

- А ведь пару лет назад дорогу ремонтировали от борта до борта. Если спустя три года после ремонта, мы видим яму на яме, то возникает вопрос - Дорогу из пластилина лепили? Это ужас! Тут места “живого” нет. Сотрудники ГИБДД ежедневно выписывают предписания по дорожным дефектам, измеряют десятки ям, но департамент городского хозяйства не поддаётся мотивации к ремонту дорог, - говорит активист ОНФ Алексей Морозов.

По итогам проверки в мэрию отправлены акты прокурорского реагирования. Дорожников попросят исправить аварийные участки по ул. Красных Коммунаров, Свободы, Дыьенко, Средне-Садовой. Качество дорог - это серьезный вопрос безопасности, именно поэтому общественники уделяют ему столько времени.