Защитник "Крыльев" Юрий Горшков высказался о новостях про интерес "Спартака"

Юрий Горшков высказался о новостях про "Спартак" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Юрий Горшков оценил новости об интересе "Спартака" к его персоне. Свое мнение он высказал перед игрой с "Факелом" 9 августа 2022. Горшков подчеркнул, что от игры его ничего не отвлекает.

- Не буду говорить на тему «Спартака». Нет, новости не отвлекают. Мне вчера уже звонили, я сказал: «Я еду на тренировку, завтра матч с «Факелом», думаю о нем, - процитировал слова Горшкова Metaratings.ru.

Накануне стало известно, что тренерский штаб "Спартака" интересуется двумя игроками "Крыльев" - Юрием Горшковым и Романом Ежовым. Тренер самарцев Игорь Осинькин заявил, что надеется, что игроков получится сохранить.

Накануне "Крылья" вничью сыграли с Факелом, игра закончилась со счетом 1:1.