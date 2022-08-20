Причиной роста заболеваемости коронавирусом в Самаре назван активный период отпусков

В Самаре готовятся встречать новую волну коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова назвала причины подъема заболеваемости коронавирусом в регионе. Она отметила, что это связано с тем, что люди приехали из отпуска и вернулись на работу. Часто, увы, признаки болезни проявляются не сразу и люди ходят в офис или на предприятие, уже имея возможность заразить окружающих.

- Скоро будут формироваться детские коллективы, когда все отправятся в школу, и, увы, уровень заболеваемости еще может вырасти, - подчеркнула глава Роспотребнадзора Светлана Архипова в эфире радио "Комсомольская правда" в Самаре.

Она заметила, что число новых случаев выросло на 63% за неделю, увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. За последние сутки число заражений резко выросло до 701 случая, становится больше госпитализаций.

Ранее министр здравоохранения Армен Бенян подчеркнул, что уровень иммунизации населения сегодня серьезно снизился. И болезнь угрожает жителям инфарктами и инсультами.