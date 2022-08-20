Самарцев удивила падающая на асфальт девушка в компании темнокожего парня

Инцидент произошел под окнами одного из домов и попал на видео Фото: Скриншот с видео

Рано утром 17 августа жители Самары наблюдали странную ситуацию. Под окнами одного из домов темнокожий парень нес девушку, которая, судя по всему, находилась в плохом самочувствии. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

На видео видно, что молодой человек несет барышню на руках, однако в процессе случайно роняет ее на асфальт. Вероятно, удар оказался сильным – после него девушка начинает стонать от боли. Самарцы отмечают, что парень пытался вызвать такси, однако водитель уехал.

– Мы вызывали скорую и обливали девушку водой. Через час сладкая парочка все-таки уехала домой, – отмечают самарцы.

Что стало причиной такого состояния девушки в настоящий момент неизвестно.