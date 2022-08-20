В Самаре в августе 2022 года появились в продаже арбузы с дырками

В арбузах нашли сразу несколько отверстий. Фото: Честная Самара

В августе 2022 года жители Самарской области обнаружили странные арбузы, выставленные на продажу. В ягодах самарцы заметили несколько дыр и поделились этой информацией в соцсетях.

– Похоже, что им ставят капельницы, – пошутил автор поста.

Жители региона добавили, что арбузы с дырками продавались на трассе. Отметим, что покупать бахчевые культуры у дорог настоятельно не рекомендуется – об этом ранее сообщал Роспотребнадзор. Эксперты утверждали, что выставленные на трассе арбузы впитывают тяжелые металлы.

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