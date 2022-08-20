В Новокуйбышевске воры грабили гаражи, проходя сквозь стены

Чтобы попасть в помещение, злоумышленники пробивали стены. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Новокуйбышевске будут судить трех местных жителей. Их обвиняют в серии краж из гаражей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полиции стало известно о кражах, когда к ним обратились шестеро горожан. Они рассказали, что из их гаражей пропали запчасти для автомобилей, колеса и электроинструменты. Общая сумма ущерба достигла 348 000 рублей.

Правоохранители выяснили, что воры проникали в гаражи, пробивая кирпичные стены. Проверив ломбарды, оперативники вышли на подозреваемого.

– Им оказался подучетный, ранее неоднократно судимый местный 45-летний житель. Его задержали по месту жительства. Мужчина во всем сознался, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Помимо признаний, задержанный сдал своих подельников – местных жителей 34 и 40 лет. Они также уже были судимы, в том числе за попытку сбыта наркотических средств, хранение наркотиков, кражи, грабежи и незаконное хранение оружия. После задержания они сознались в содеянном.

В ближайшее время все злоумышленники отправятся под суд. Мужчинам 34 и 40 лет инкриминируется 6 эпизодов преступлений, третьему сообщнику – 1.